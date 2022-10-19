AK Parti'li Yavuz ve beraberindeki heyet, Bakan Kirişci'yi ziyaret etti

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye ziyarette bulundu.

Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ile Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'den oluşan heyet, Bakan Kirişci ile görüştü.

Yavuz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, birlik beraberlik içinde Sakarya için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Görüşmede Sakarya'nın tarım meselelerini mercek altına aldıklarını aktaran Yavuz, "Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız Vahit Kirişci'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Verimli geçen toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.



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