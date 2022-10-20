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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynarca kırsalında asfalt çalışmaları başladı

AA

Kaynarca kırsalında asfalt çalışmaları başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca-Karasu ilçelerinde toplamda 36 kilometreyi kapsayan güzergahta ilk asfalt serim işlemini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin kuzeyindeki asfalt çalışmalarına start verdi.

Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan çalışmalarda Kalburcu, Eğrioğlu, Akbaşlı, Müezzinler ve Okçular mahallelerini kapsayan grup yolunda asfalt serim işlemi başladı.

Kırsal bölgelerde daha güçlü ulaşım ağı için planlamalar dahilinde asfalt serim işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kaynarca'da 36 kilometrelik güzergahı 52 bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak baştan aşağı yenileyecek.

Asfaltlama işlemlerinin sonunda bölgenin trafiğini rahatlatacak ve çehresini yenileyecek grup yolu, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kalburcu Mahallesi Muhtarı Orhan Öcay, Kaynarca kırsalının önemli hayvancılık ve tarım merkezi olduğunu belirterek, "Yeni asfaltımızla beraber faaliyetlerimizi daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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