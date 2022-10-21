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Sakarya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı düzenlendi

AA

Sakarya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifine ilişkin, "Temel hak ve hürriyetler, özgürlükler, din ve vicdan hürriyeti; bunlar kanunla olmaz. Bunu sıradan kişiler bile bilir. Çözülecekse toplum bunu kabul eder. Bu hak zaten doğuştan var. Hiçbir şeye gerek yok. Ama bir yerde kayda geçecekse kayda geçecek yer Anayasa'dır." dedi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Yavuz, MKYK üyeleri Serpil Yılmaz ve Davut Coşkun Şiviloğlu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Yalova'dan 17 milletvekilinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Yavuz, iktidarları döneminde Sakarya'da eğitim, sağlık, turizm, tarım ve sanayi alanlarında projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın aynı konsept ve kapsamda yoluna devam edeceğini vurgulayan Yavuz, bu ittifaktan çıkan iktidarın nükleer enerji, doğal gaz, sondaj çalışmaları; Suriye, Libya, Ukrayna, Karabağ politikaları ve terör örgütleriyle mücadele konusunda belirli noktaya geldiğini kaydetti.

Yavuz, CHP öncülüğündeki muhalefet partilerinin başörtüsü sorununa ilişkin kanun teklifi vermelerine değinerek, "Güzel bir adım gibi görünüyor ama bunun kanunla çözülmeyeceğini keşke bilmiş olsalardı. Temel hak ve hürriyetler, özgürlükler, din ve vicdan hürriyeti; bunlar kanunla olmaz. Bunu sıradan kişiler bile bilir. Çözülecekse toplum bunu kabul eder. Bu hak zaten doğuştan var. Hiçbir şeye gerek yok. Ama bir yerde kayda geçecekse kayda geçecek yer Anayasa'dır." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin gaz merkezi olabileceği yönündeki açıklamaları karşısında muhalefetin tavrını eleştiren Yavuz, Millet İttifakı'nın, "Ülke için önemli olan, Cumhur İttifakı'nın işine yarayacaksa yapılmasın" mantığıyla hareket ettiğini, Cumhur İttifakı'nın ise "Cumhur İttifakı'nın aleyhine bile olsa Türkiye'nin lehine ise mutlaka yapılmalı." şeklinde düşündüğünü dile getirdi.

Yavuz, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasından bahsederek "Bu işlemeyen sistemlere, hele Türkiye'de hiç işlememiş olduğu tescillenmiş olan bu sisteme dönüş gayretleri ve bu uğurdaki emek gerçekten hayret verici noktadadır." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin Yavuz, "Türkiye'nin yasal ve meşru olmayan hiçbir yöntemi devreye sokmayacağını hâlâ bir türlü anlayamıyorlar. Türkiye'ye değil de teröristlere inanmaya çalışan anlayış, oralarda maalesef yer yer gözüküyor. Maalesef ikinci partinin lideri sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bütün bunlara hiç ses çıkarmıyor." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmasını da değerlendirdi. Yavuz, uluslararası araştırmalara göre Türkiye'de "yalan haber" oranlarının yüksek olduğunu, bu kanuna ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından heyet, Sakarya'nın ilçelerinde vatandaşlarla görüşmeler yapmak üzere yola çıktı.

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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