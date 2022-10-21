Kaynarcalı sporcu bilek güreşinde dünya ikincisi oldu

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SAKARYA (AA) - Kaynarca Belediyesi sporcusu İbrahim Karagöz, 2022 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Antalya'daki organizasyona katılan Karagöz, sol kol kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Rakiplerine karşı müsabakalarda üstünlük kuran Karagöz, finalde yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ülkesini başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Karagöz, AA muhabirine, çok çalışarak bir sonraki organizasyonda dünya şampiyonluğu kazanmayı istediğini söyledi.



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