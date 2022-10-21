SATSO heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) yeni yönetimi, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan ile yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette yeni dönem çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Hisarcıklıoğlu, SATSO'nun hem Sakarya iş dünyasının çatı örgütü olduğunu hem de ülkenin önde gelen oda ve borsaları arasında yer aldığını belirtti.

Altuğ da yeni dönemde hizmet için yola devam edeceklerini ve her daim desteklerini gördükleri Hisarcıklıoğlu'nu tekrar TOBB başkanı olarak görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

- TÜRK-İŞ ziyareti

SATSO heyeti, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı da ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Atalay, yeni dönemin tüm SATSO camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.



Altuğ da kurumsal açıdan istişarenin ve ortak hareket etmenin farkındalığıyla hizmet ettiklerini belirterek, bu doğrultuda TÜRK-İŞ'in Ankara'daki önemli paydaşlardan biri olduğunu kaydetti.



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