AK Parti Kocaeli Milletvekili Çakır'dan Kaynarca'da ziyaretler

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SAKARYA (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kaynarca ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Sakarya'da düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak için kente gelen Çakır, Kaynarca'da partililerle bir araya geldi.



Daha sonra Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ve belediye meclis üyeleriyle buluşan Çakır, esnaf ziyareti de yaptı.



Milletvekili Çakır'a, Başkan Kefli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu ve partililer eşlik etti.

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