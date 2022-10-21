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Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanlığında konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün dünyada krizler konuşulurken Türkiye'de yatırımlar artarak devam ediyor. Her gün bir yerde yine bölgesi için vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, ona güven getirecek projeleri bitiriyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanlığında konuştu:

SAKARYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün dünyada krizler konuşulurken Türkiye'de yatırımlar artarak devam ediyor. Her gün bir yerde yine bölgesi için vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, ona güven getirecek projeleri bitiriyoruz." dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile ilçe belediye başkanları ve partililerin hazır bulunduğu koordinasyon toplantısına katıldı.

Karaismailoğlu, toplantının ardından gazetecilere, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının, Sakarya'nın büyümesi, gelişmesi ve sonucunda da Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için el birliğiyle çalıştıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir ekip olarak dünyanın en gözde ülkelerinden biri olan Türkiye'nin altyapısını oluşturduklarını, oluşturmaya da devam ettiklerini vurgulayarak, "Bizler devlet aklıyla üretilmiş planlamalar dahilinde çok başarılı işler yaptık. Siz devletseniz; güçlü, büyük bir devlet olma yolunda ilerlemek gerekiyorsa ülkenizin önüne ileriki yıllarda çıkabilecek sorunları önceden tahmin edip ona göre planlamalar yapıp o sorunlar ortaya çıkmadan çözüp, altyapıyı ve ihtiyaçları gidermeniz gerekiyor." diye konuştu.

Bu planlı büyüme stratejilerine uygun yatırımlar sayesinde başarılı işler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır yapmış olduğumuz ulaştırma altyapı yatırımları, tam 183 milyar dolarlık yatırımın sonucunda almış olduğumuz sonuçlar, vatandaşımızın, milletimizin hayatına katmış olduğumuz konfor, güvenlik hakikaten bizleri gururlandırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını gururlandırıyor." ifadesini kullandı.

- "Ülkemizin geleceği için büyük bir emek veriyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Sakarya'ya Kuzey Marmara Otoyolu'yla geldiklerini aktararak, "Hakikaten dünyanın en başarılı, en özel projelerinden biri Kuzey Marmara Otoyolu." dedi.

Projenin özelliklerinden bahseden Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bu yol üzerindeki tünellerin, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan mühendislik çözümleriyle yapılmış kaliteli, güvenli yolların, bütün dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, 20 yıl içinde yaptıkları bu büyük projelerin tamamen yerli, milli imkanlarla ve yerli mühendislik çözümleriyle yapılmış olmasından gurur duyduklarını belirterek, "Fizibilitesi uygun olan projeleri kamu-özel işbirliği yaparak, bütçelerimize ilave bütçeler katarak hem Anadolu'daki bölgesi için ihtiyacı olan projelerle fizibilitesi uygun olan projeleri, büyük çaplı projeleri de aynı anda yapıp bitiren bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

Bu yatırım modelinin, bu amaçlar doğrultusunda artarak devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün 250 milyar dolara çıkacak olan ticaret hacmi önümüzdeki yıllarda 500 milyar doların da üzerine çıkacak. Büyüme hedeflerimiz devam edecek. O yüzden bugüne kadar nasıl böyle planlı bir şekilde yatırımlarımızı yaptıysak bundan sonra da 2053 yılına kadar da planlamalarımızı yaptık. O yüzden tam 190 milyar dolarlık yatırım planımızı da yaptık, açıkladık ve 2053 Ulaştırma ve Lojistik Planımızı da sizlerle paylaştık. Şu anda Türkiye geneline yayılmış olan tam 5 bin şantiye, 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği için büyük bir emek veriyoruz."

- "Türkiye'nin her yerinde yatırımlar artarak devam ediyor"

Karaismailoğlu, hayata geçirdikleri projelere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dikkat ederseniz bütün dünyada krizler konuşulurken Türkiye'de yatırımlar artarak devam ediyor. Her gün bir yerde yine bölgesi için vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, ona güven getirecek projeleri bitiriyoruz. Bunları vatanımıza, milletimize kazandırmak için büyük bir özveriyle çalışan 700 bine yakın arkadaşımız var. İnşallah hız kesmeden devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret ederek, "Bu büyük yatırımları yapmış Türkiye'nin bu hızlı dönüşümü devam edecektir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün çalışmalarımızı yaptık, bundan sonra da planlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Seçimleri de atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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