AK Parti milletvekilleri Katırcıoğlu ve Akyol'dan ilçe ziyaretleri

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SAKARYA (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Yalova Milletvekili Meliha Akyol, ilçe ziyareti gerçekleştirdi.

Söğütlü İlçe Teşkilat Başkanlığına gelen Katırcıoğlu, İlçe Başkanı Selçuk Kurt, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve partililerle istişare toplantısı yaptı.

Daha sonra Söğütlü Belediyesine geçen Katırcıoğlu'na, Belediye Başkanı Özten çalışmaları hakkında bilgi verdi, ilçeye özgü oyalı tülbent hediye etti.

Fındıklı Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşen Katırcıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Söğütlü 3.OSB'de fabrikaları ziyaret etti.



Milletvekili Akyol, Ferizli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İstişare toplantısına katılan Akyol, İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve partililerle görüştü. Akyol, daha sonra Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı'yı ziyaret ederek, Sosyal Yardımlaşma Vakfında yapılan çalışmaları inceledi.

Akyol, daha sonra ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



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