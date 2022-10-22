Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" programının ikinci gününde şairler, Taraklı'da öğrencilerle buluştu.

Programda şiir üzerine konuşan şairler, aynı zamanda yazdıkları şiirleri de seslendirdi.

Kentte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren şairler, ilçenin tarihi dokusuna ve mimarisine hayran kaldıklarını, mekanın şiire teşvik eden bir yanı olduğunu ifade etti.

Programın sonunda şairler ve misafirler, tarihi konak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Yüce, muhtarlarla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi.

Demokrasinin mihenk taşı olan, devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yüce, "Muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir. Mahallelerimizin temsilcisi, hemşehrilerimizin doğrudan sesi sizlersiniz. Muhtarlarımızla olan birlikteliğimiz, oluşturduğumuz çalışma kültürü ve kurduğumuz bağ inşallah devam edecek ve şehrimizin kazanımı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem de muhtarların, işlerinin haricinde vatandaşları dinleyip onlarla ilgilenerek manevi görevleri de yerine getirdiklerini anlattı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ziya Cevherli, Ali Oktar, Furkan Beşel, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bürokratları da katıldı.



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