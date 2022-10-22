SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi.
Etkinliğin son gününde Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde müzik dinletisiyle başlayan programda, aralarında yurt dışından misafirlerin de bulunduğu 16 şair, eserlerini dinleyicilerle paylaştı.
Konuşmasına şiirle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yurt içi ve yurt dışından gelen şairlere teşekkür etti.
Programa, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Özcan Özen, daire başkanları ve sanatseverler katıldı.