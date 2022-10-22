En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi.

Etkinliğin son gününde Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde müzik dinletisiyle başlayan programda, aralarında yurt dışından misafirlerin de bulunduğu 16 şair, eserlerini dinleyicilerle paylaştı.

Konuşmasına şiirle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yurt içi ve yurt dışından gelen şairlere teşekkür etti.

Programa, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Özcan Özen, daire başkanları ve sanatseverler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.