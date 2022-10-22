Sakarya'da takla atan otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Karasu-Kocaali kara yolunda seyreden C.K. idaresindeki 54 NG 429 plakalı otomobil, Küçükboğaz mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi A.K. ile çocuk yaştaki torunları Y.İ.K. ve R.K. yaralandı.

Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



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