Sakarya'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 2 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 17 zanlıdan 2'si tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 12'si adli kontrol hükümleriyle salıverildi. Öte yandan 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 59 ilde 18 Ekim'de eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Sakarya KOM Şubesi ekiplerince 17 zanlı gözaltına alınmıştı.





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