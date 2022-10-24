Sakarya'da 11 kilogram uyuşturucu ve 45 ruhsatsız silah ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 11 kilogram uyuşturucu ve 45 ruhsatsız silaha el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen hafta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 120 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 280 gram metamfetamin, 755 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap, 26 gram eroin, 7 hassas terazi, 33 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilere adli işlem uygulandı.

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