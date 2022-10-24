Başkan Ekrem Yüce, "Yılın En İyi Belediye Başkanı" ödülünü aldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye, Global Quality Summıt (Küresel Kalite Zirvesi) ödül töreninde "Yılın En İyi Belediye Başkanı" ödülü verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, LOB'IN İnternational şirketi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile iş dünyasından isimler katıldı.

Programda Yüce, "Yılın En İyi Belediye Başkanı" ödülünü aldı.

Törende konuşan Yüce, ödül aldığı için memnuniyetini dile getirerek, hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

Yüce, belediyeciliğin vatandaşlarla iç içe olmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Belediyecilik hizmetlerinde inovatif çalışmalarımızdan dolayı bizleri bu ödüle layık gören kurul üyelerine ve yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi belediyecilik bir gönül işidir. Kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızla en iç içe olan kurumların başında belediyeler gelir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler rutin belediyecilik hizmetlerimizi devam ettirirken, bunun yanında vatandaşlarımızın konforu ve geleceği için yeni yaklaşımları benimsiyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım alanındaki çalışmalardan da bahseden Yüce, şunları kaydetti:



"Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde dünyaya topraksız ve jeotermal tarımla kaliteli ürünün nasıl elde edileceği konusunda büyük örnek olduk. Botanik Cennet Vadisi'nde milyonlarca tıbbi ve aromatik bitki üretiyoruz. Safran yetiştiriciliği projesinde ise Sakarya'daki katma değeri yüksek ürünler yaygınlaştırılacak ve üretimi sağlanacaktır. Bunun yanında istiridye mantarı da yetiştiriyoruz. Bu mantar türünü şehrimizde üretip bölgemize, ülkemize ve dünyaya pazarlamak için gerekli çalışmalara başlandı."

Başkan Yüce, spor ve bisiklet özelinde yaptıkları çalışmalara da değindi.

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