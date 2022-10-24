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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'daki uluslararası öğrenciler bir araya geldi

AA

Sakarya'daki uluslararası öğrenciler bir araya geldi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler için "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) destekleriyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, dünyanın dört bir yanından öğrenciler bir araya geldi.

Programın açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitedeki 53 bin öğrenciden 5 bin 300'ünün yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Daha fazla yabancı uyruklu öğrenciyi okutmak istediklerini, bu amaçla bir takım adımların atıldığını belirten Al, "Göreve başladığımız 3 aylık süre zarfında uluslararası bir ofis kurduk. Gelen öğrencilerimizin alım sürecinden tutun da buradaki yaşamlarını devam ettirmek ve daha da önemlisi mezun olduktan sonra onları takip etmek için bir birim oluşturduk. Şu konuda iddialıyız; yabancı uyruklu öğrencilerin çok fazla olduğu, iyi eğitim aldığı ve kendi ülkelerine giderek Türkiye'ye çok büyük katkılar yaptığı bir üniversite olarak anılmak istiyoruz ve bu konuda da heyecanlıyız." dedi.

BM Uluslararası Göç Örgütü Temsilcisi Melis Kurucu, etkinliğin 59'uncusunun düzenlendiğini kaydetti.

Programda uzmanlar tarafından sunumlar yapılacağını belirten Kurucu, "Türkiye'de bulunduğunuz süre boyunca erişebileceğiniz hak ve hizmetlerle ilgili birinci elden ve en doğru bilgiyi size vermeyi amaçlamaktayız." ifadesini kullandı.

Sakarya İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut da Türkiye'nin 190 farklı ülkeden yabancıya ev sahipliği yaptığını anlattı.

Türkiye'deki 195 bin uluslararası öğrenciden yaklaşık 8 bininin Sakarya'da olduğunu aktaran Korkut, "Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi hem halkımızca hem de uluslararası alanda tercih edilebilir bir konumdadır. Ev sahipliği yaptığımız dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'nin ev sahipliği ve misafirperverliği çatısı altında bu öğrenci kardeşlerimiz, edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerine döndüklerinde aktararak birer kültür elçisi olacaklardır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş ile uzmanlar tarafından sunum yapıldı.

Video gösterimi, müzik korosu, dans gösterisi ve şarkıların seslendirildiği program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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