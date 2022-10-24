Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Altay maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.



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