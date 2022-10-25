Sakarya'da kanser hastası minikler, "onkobis" ile tedavi süreçlerini daha rahat geçirecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kanser tedavisi gören minik hastalar, hastanede geçirdikleri süreyi keyifli hale getirmek için hazırlanan serum askılı bisikletlere (onkobis) kavuştu.

Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören miniklerin hayatlarına dokunabilmek için çalışma başlattı.

Kanser Savaşçıları Derneği ile temasa geçen dernek, çocukların hastanedeki tedavileri boyunca hareketlerini kolaylaştırmak için tasarlanan 3 onkobisi hastaneye kazandırdı.

- "Sivil toplum kuruluşları-kamu iş birliğiyle yapılan çalışmalar çok faydalı"

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine, çocukların hayatlarının bambaşka olduğunu belirterek, "Bu ağır bir hastalık bile olsa onlar için her zaman oyun gibi oluyor. Dolayısıyla kemoterapi verirken olayı dramatize etmek ya da çok ciddi hale getirmek çocuklar için uygun olmuyor. Çocuklar kemoterapi alırken bu bisikletler, sürecin aynı zamanda oyun havasında da geçmesini sağlıyor." diye konuştu.

Öğütlü, Kanser Savaşçıları Derneği ve KARSERDER'e teşekkür ederek, "İnşallah bunların devamını bekliyoruz çünkü sivil toplum kuruluşları-kamu iş birliğiyle yapılan çalışmalar hem hastalarımız hem de halkımız için çok faydalı." ifadelerini kullandı.

KANSERDER Başkanı Nihal Akar, bir süredir onkobisleri temin etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Akar, "Tabii ki gönül bu ve benzeri güzelliklerin yaygınlaşmasın istiyor. Çocuklarımızın daha rahat ve mutlu bir şekilde tedavi almalarını sağlamak amacıyla onkobislerimizi teslim ettik. Tüm evlatlarımıza ve hastalarımıza sonsuz sağlıklar diliyorum. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis de bisikletlerin çocukların kemoterapi ve diğer tedavilerini eğlenceli hale getirdiğini, hastaların da mutlu olduğunu aktardı.

Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Servisi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Orhan ise bisikletlerin çocukların oyun ihtiyacını da karşılayacağını düşündüğünü belirtti.

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