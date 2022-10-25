Sakarya'da GSB yurtları yaşam merkezi gibi hizmet veriyor

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, barınma ve beslenme hizmetlerinin yanında kişisel gelişimleri için düzenlenen sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerden memnuniyet duyuyor.

Türkiye'nin farklı illerinden üniversite eğitimi için Sakarya'ya gelen öğrencilerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda konaklıyor.

Merkez ve ilçelerdeki 12 yurtta kalan öğrenciler, temel ihtiyaçların yanı sıra yurtların sunduğu kurs, konferans, seminer ve gezi imkanlarından da faydalanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA muhabirine, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) eğitim gören gençlere yönelik geçen yılki 13 bin yatak kapasitesini 17 bine çıkardıklarını belirterek, yeni dönem için hazırlıkların devam ettiğini, başvuran hiçbir gencin dışarıda kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Sakarya'da şu anda yurt problemi olmadığına işaret eden İnanç, "Sakarya'da 20 yıl önce 1375 yatak kapasitesine sahip iki yurt mevcuttu. Bugün itibarıyla 12 yurt ve 17 bin yatak kapasitesi mevcut." dedi.

Yurtlarda kalan öğrencilere yönelik beslenme desteğinden bahseden İnanç, gençlerden bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.



Günlük yemek yardımının 25'ten 60 liraya çıkarıldığını, yemek kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını aktaran İnanç, yurt barınma ücretlerinin geçen yılki seviyede kaldığını anımsattı.

İnanç, gençlere yönelik hizmet standartlarının artırılmasına karşılık öğrencilere bunların yansıtılmadığına dikkati çekerek, "Yurtlarımızda sadece beslenme ve barınma hizmeti vermiyoruz. Onların boş zamanlarını değerlendirme adına sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de çocuklarımıza hizmet etmeye ve onlara alan oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizle buluşturmaya, yine yurtların bünyesinde oluşturduğumuz atölye kulüp çalışmaları ve spor alanlarıyla onlara hizmet etme gayretinde oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin gelişimi için tecrübe paylaşımı, konferans ve paneller düzenlediklerini aktaran İnanç, gençlerin vakitlerini dolu dolu geçirmelerine gayret ettiklerini kaydetti.

- "Yurtların imkanları gayet fazla, güzel"

Siirt'ten gelen Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi İrem Altıkulaç da Sakarya'yı ve üniversite kampüsünü çok beğenerek geldiğini söyledi.

GSB'nin kız yurdunda kaldığını anlatan Altıkulaç, "Yurtların imkanları gayet fazla, güzel. Çıkıp oturabileceğimiz bahçesi gayet geniş. Yemekhanesi de çok güzel, yemeklerini seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Maliye bölümü öğrencilerinden Bitlisli Filiz Ağırman da GSB yurdunda kalmaktan memnun olduğunu dile getirdi.



Yurtlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler olduğunu anlatan Ağırman, "Filigrafi, pastacılık, İngilizce gibi farklı birçok kursa gidebiliyoruz. Dışarıda ücret ödemek yerine yurdun bu imkanlarından da yararlanabiliyoruz. Hatta kurs malzemelerimizi de yurt karşılıyor." dedi.

Ağırman, yurtla birlikte çeşitli gezilere katıldıklarını, hocalarının kendileriyle yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Coğrafya bölümü öğrencisi Düzceli Tuğçe Kanbil ise yurttaki hizmetlerin kaliteli olduğuna işaret ederek, kursların kişisel gelişim noktasında kendilerine katkı sunduğunu söyledi.

Yurtla birlikte Çanakkale ve Bursa'ya geziye gittiğini aktaran Kanbil, "Bizim için her şeyi düşünmüşler. Çok memnunum, çok mutluyum. Gelmek isteyenlere hem okulumuzu hem yurtları tavsiye ediyorum." diye konuştu.





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