Sakarya'da GSB yurtları yaşam merkezi gibi hizmet veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da GSB yurtları yaşam merkezi gibi hizmet veriyor

AA

Sakarya'da GSB yurtları yaşam merkezi gibi hizmet veriyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, barınma ve beslenme hizmetlerinin yanında kişisel gelişimleri için düzenlenen sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerden memnuniyet duyuyor.

Türkiye'nin farklı illerinden üniversite eğitimi için Sakarya'ya gelen öğrencilerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda konaklıyor.

Merkez ve ilçelerdeki 12 yurtta kalan öğrenciler, temel ihtiyaçların yanı sıra yurtların sunduğu kurs, konferans, seminer ve gezi imkanlarından da faydalanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA muhabirine, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) eğitim gören gençlere yönelik geçen yılki 13 bin yatak kapasitesini 17 bine çıkardıklarını belirterek, yeni dönem için hazırlıkların devam ettiğini, başvuran hiçbir gencin dışarıda kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Sakarya'da şu anda yurt problemi olmadığına işaret eden İnanç, "Sakarya'da 20 yıl önce 1375 yatak kapasitesine sahip iki yurt mevcuttu. Bugün itibarıyla 12 yurt ve 17 bin yatak kapasitesi mevcut." dedi.

Yurtlarda kalan öğrencilere yönelik beslenme desteğinden bahseden İnanç, gençlerden bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Günlük yemek yardımının 25'ten 60 liraya çıkarıldığını, yemek kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını aktaran İnanç, yurt barınma ücretlerinin geçen yılki seviyede kaldığını anımsattı.

İnanç, gençlere yönelik hizmet standartlarının artırılmasına karşılık öğrencilere bunların yansıtılmadığına dikkati çekerek, "Yurtlarımızda sadece beslenme ve barınma hizmeti vermiyoruz. Onların boş zamanlarını değerlendirme adına sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de çocuklarımıza hizmet etmeye ve onlara alan oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizle buluşturmaya, yine yurtların bünyesinde oluşturduğumuz atölye kulüp çalışmaları ve spor alanlarıyla onlara hizmet etme gayretinde oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin gelişimi için tecrübe paylaşımı, konferans ve paneller düzenlediklerini aktaran İnanç, gençlerin vakitlerini dolu dolu geçirmelerine gayret ettiklerini kaydetti.

- "Yurtların imkanları gayet fazla, güzel"

Siirt'ten gelen Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi İrem Altıkulaç da Sakarya'yı ve üniversite kampüsünü çok beğenerek geldiğini söyledi.

GSB'nin kız yurdunda kaldığını anlatan Altıkulaç, "Yurtların imkanları gayet fazla, güzel. Çıkıp oturabileceğimiz bahçesi gayet geniş. Yemekhanesi de çok güzel, yemeklerini seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Maliye bölümü öğrencilerinden Bitlisli Filiz Ağırman da GSB yurdunda kalmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Yurtlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler olduğunu anlatan Ağırman, "Filigrafi, pastacılık, İngilizce gibi farklı birçok kursa gidebiliyoruz. Dışarıda ücret ödemek yerine yurdun bu imkanlarından da yararlanabiliyoruz. Hatta kurs malzemelerimizi de yurt karşılıyor." dedi.

Ağırman, yurtla birlikte çeşitli gezilere katıldıklarını, hocalarının kendileriyle yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Coğrafya bölümü öğrencisi Düzceli Tuğçe Kanbil ise yurttaki hizmetlerin kaliteli olduğuna işaret ederek, kursların kişisel gelişim noktasında kendilerine katkı sunduğunu söyledi.

Yurtla birlikte Çanakkale ve Bursa'ya geziye gittiğini aktaran Kanbil, "Bizim için her şeyi düşünmüşler. Çok memnunum, çok mutluyum. Gelmek isteyenlere hem okulumuzu hem yurtları tavsiye ediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da kanser hastası minikler, "onkobis" ile tedavi süreçlerini daha rahat geçirecek
YEREL HABERLER Sakarya'da kanser hastası minikler, "onkobis" ile ...
Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Sakarya'daki uluslararası öğrenciler bir araya geldi
YEREL HABERLER Sakarya'daki uluslararası öğrenciler bir araya geldi
Başkan Ekrem Yüce, "Yılın En İyi Belediye Başkanı" ödülünü aldı
YEREL HABERLER Başkan Ekrem Yüce, "Yılın En İyi Belediye Başkanı" ...
Sakarya'da 11 kilogram uyuşturucu ve 45 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 11 kilogram uyuşturucu ve 45 ruhsatsız ...
Emekli demir yolu işçisi doğanın güzelliklerini bitkilerle tablolara işliyor
YEREL HABERLER Emekli demir yolu işçisi doğanın güzelliklerini ...
Sakarya'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan ...
Sakarya'da birçok noktadaki anız yangınları kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da birçok noktadaki anız yangınları kontrol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.