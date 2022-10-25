SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki terzi İrfan Sarımehmetoğlu, 13 metrekarelik iş yerinde mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Babasının manifatura dükkanında 12 yaşında mesleğe başlayan Sarımehmetoğlu, 1976 yılında kendi iş yerini açtı.

Elinden iğne ve ipliği 58 yıldır bırakmayan İrfan usta, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

- "Diktiğim takım elbiseleri hala giyen arkadaşım var"

İrfan Sarımehmetoğlu, AA muhabirine, zanaatkarlara olan merakının onu terziliğe yönlendirdiğini söyledi.

Terzilikte uzun yıllar çırak ve kalfalık yapmasının ardından kendi dükkanını açtığı aktaran Sarımehmetoğlu, "Ağabeyim terziydi, kendini geliştirmek için Ankara'ya gitti. Sonra beni de yanına aldı. İlk olarak terzilik mesleğiyle orada tanıştım. Zaman içerisinde mesleği kavradım. Bakanlara, milletvekillerine, bürokratlara çok takım elbiseler diktim. Ankara'da hayat şartları zorlaşmaya başlayınca memleketim Kocaali ilçesine geri dönerek dükkanımı açtım." diye konuştu.

Sarımehmetoğlu, sağlık şartları el verdiğince mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade ederek, bir gün bırakmak zorunda kalırsa buna çok üzüleceğini kaydetti.

İşlerinin geçmişe nazaran daha az olduğunu dile getiren Sarımehmetoğlu, "Önceden öyle zamanlarımız oluyordu ki çıraklarımızla kalfalarımızla ayda 35-40 takım elbise dikiyorduk. Şimdi bunların hiçbiri yok. Zaten günümüz şartları da hazır giyim üzerine. Nadiren takım elbise soranlar oluyor. Diktiğim takım elbiseleri hala giyen arkadaşım var. Bu da bizi mutlu ediyor. Mesleğe olan saygım artıyor." ifadelerini kullandı.

Sarımehmetoğlu, gençlere sevdikleri işleri yapmaları önerisinde bulunarak, teknolojiye yenik düşen terziliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.