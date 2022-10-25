Ferizli Kaymakamı Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen binada inceleme yaptı

SAKARYA (AA) - Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen eski ilçe hastane binasındaki çalışmaları inceledi.
Yenileme çalışmaları süren binaya Yılmaz ile gelen Balcı, AA muhabirine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm birimleri, halk eğitim merkezleri ve Sosyal Dayanışma Vakfı bünyesindeki kursları bu binada bir araya getireceklerini söyledi.
Binada el sanatları ve diğer kurslarda üretilen ürünlerin de sergisinin açılacağını aktaran Balcı, "Bu bina, bölgesindeki lise ve orta okullarla kampüs alanı gibi olacaktır. Çocuklarımızın ve genç kardeşlerimizin, kadınlarımızın, sosyal ve kültürel alanlarda bulunmak isteyenlere her türlü imkanlarımızı sunuyoruz." dedi.