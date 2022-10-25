Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tahliye edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta 12 Ekim'de elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş ettiği için polislerce gözaltına alınan ve hakimlikçe tutuklanan şüpheli T.T'nin (47) avukatı, karara itiraz etti.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, şüphelinin tahliyesine karar verdi.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta 12 Ekim'de kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmiş, tüfeği tutukluk yapınca olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanmıştı. Zanlı, 13 Ekim'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hekimliğince tutuklanmıştı.





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