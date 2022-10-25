Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Serdivan ilçesinde okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkı Demir Ortaokulunu ziyaret eden Savaşçı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet ederek akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaların bu eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini belirten Savaşçı, öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden gelişimlerine katkıda bulunmaya yönelik projelerinin devam ettiğini bildirdi.

Mina Özdoğancı Anaokulunu da ziyaret eden Savaşçı, okulun bölümlerini gezdi, öğrencilerin etkinliklerine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kenti ziyareti esnasında 21 yeni anaokulu kazandırılması yönündeki açıklamalarını hatırlatan Savaşçı, 5 yaş okullaşma oranının şehirde en yakın sürede yüzde yüz olacağını belirtti.

- Büyükşehir sporcuları madalyayla döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu Afranur Hücaptan, Geleneksel Türk Okçuluğu alanında Konya'da düzenlenen 12-13 Yaş Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kocaeli'de gerçekleştirilen İller Arası Karate Şampiyonası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyespor sporcularından Yuşa Yaman Çakar 70 kilogramda birinci, Meryem İrkin 66 kilogramda ikinci, İrem Depe 45 kilogramda üçüncü, Emirhan Uygun 61 kilogramda üçüncü ve Muhammed Ali Baş 50 kilogramda üçüncü oldu.





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