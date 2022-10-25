Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda önce salonda çalışan takım, daha sonra sahada teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde taktik ağırlıklı idman yaptı.

Sakaryaspor ile Altay, 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.



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