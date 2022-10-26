Sakarya'daki Çevre Dostu Anaokulu'nun eşyaları geri dönüşümden sağlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki anaokulunun masa, sandalye, pano ve raf gibi tüm eşyaları, "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilere çevre bilinci kazandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında kentte 16 okul "çevre dostu" ilan edildi.

Bu kapsamda Serdivan'daki Çevre Dostu Anaokulu'nun masa, sıra, sandalyeleri meslek liseliler tarafından atık malzemelerden yapıldı. Okula eski sıralardan kitap rafları, CD'lerden saat, eski lastiklerden koltuk, atölye tahtalarından okuma masası, ağaç dallarından dekoratif panolar kazandırıldı. Ayrıca, güneş enerjisi sistemi ve yağmur sularının tekrar bahçe sulamalarında kullanılması için depolar kuruldu.

Eski otobüs de güzel sanatlar öğrencileri tarafından süslenerek minik öğrencilerin kullanımına sunuldu.

- "Çocuklarımız oldukça keyif alıyorlar"

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında temel eğitim düzeyindeki çocuklara çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Okula güneş enerjisi sistemlerinin kurulduğunu aktaran Savaşçı, "Çocuklarımız güneşten de elektrik elde edeceğimizi öğrensinler. Ayrıca, yağmur sularını bir tankta biriktirip çocuklarımız okul bahçesinde bulunan tarım alanlarını sulamada kullanıyor." dedi.

Savaşçı, okuldaki her materyalin meslek liselerindeki öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle yapıldığını, okulun ismini "Çevre Dostu Anaokulu" koyduklarını dile getirerek, "Hurdaya çıkmış otobüsü güzel sanatlardaki öğrencilerimiz güzel süslediler ve çocuklarımız burada derslere giriyorlar, oldukça keyif alıyorlar. Bizim için en önemlisi, çocuklarımızın okula isteyerek ve severek gelmeleri." diye konuştu.

Okul Müdürü İsmail Hakkı Güven de öğrenci ve velilere geri dönüşümün, çevre dostu bilincinin ve doğa sevgisinin aşılanmaya çalışıldığı bir eğitim ortamı hazırladıklarını kaydetti.

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