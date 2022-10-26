Geyve'de yanan kerpiç ev kullanılamaz hale geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Belpınar Mahallesi'nde Mustafa A'ya ait iki katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Geyve İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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