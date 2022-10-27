Ferizli emniyetinden ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

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SAKARYA (AA) - Ferizli İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Şehit Hacı Uzun İlkokulu öğrencilerini Serdivan Trafik Park'a götüren polisler, çocukları hem eğlendirdi hem de onlara trafik işaret ve kurallarına ilişkin bilgi verdi.

İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay, AA muhabirine, minik öğrencilere, trafik ışıklarının ne anlama geldiğini, alt ve üst geçitlerden nasıl geçileceği gibi kuralları trafik parkta anlattıklarını söyledi.

Ortaokul ve liselerde de zararlı alışkanlıklar ve uyuşturucu maddelerle ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kabay, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



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