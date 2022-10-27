Ferizli'de meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezince Ferizli Belediyesi Çamlık Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Sosyal Dayanışma Merkezleri kursiyerleri ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Merkez Başkanı Dr. Gülşah Yılmaz, AA muhabirine, kadınların dikkat etmesi gereken meme kanserinin erken teşhisle önlenebileceğini vurguladı.

Toplum Sağlığı Merkezi olarak saha çalışmalarında görevli personelin kadınları bilgilendirdiğini aktaran Yılmaz, kanser teşhis edilen hastaların tedavilerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

Ebe Zeynep Evcim Akçay da katılımcılara tarama ve merkezlere nasıl başvurulacağı konusunda bilgi verdi.



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