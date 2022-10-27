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Engelli öğrenciler ve aileleri Acarlar Longozu'nu ziyaret etti

AA

Engelli öğrenciler ve aileleri Acarlar Longozu'nu ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Engelsiz Hobi Atölyeleri'ne katılan öğrenciler ve aileleri, Acarlar Longozu'nu gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nden yola çıkan 70 kişilik kafile, eğlenceli yolculukta birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan longoza gelen engelliler ve aileleri, bölgenin doğal güzelliğine tanıklık etti, eğitmenleri eşliğinde spor ve yürüyüş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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