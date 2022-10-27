Toyota Boshoku Türkiye'nin 25. yılı kutlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomotiv koltuğu ve iç döşeme parçaları alanında faaliyet gösteren Toyota Boshoku Türkiye'nin 25. yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Arifiye ilçesindeki Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikada düzenlenen tören, kurumun tanıtım filmiyle başladı.

Fabrikanın 25. yılını kutlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Toyota Boshoku Türkiye'nin kente büyük katkıları olduğunu belirterek, "OSB'de ilk kurulan fabrikalardan birisi, istihdamda 2 bini aşmışlar. Sürekli yatırımlarını ve pazarlarını geliştirme ve Avrupa'da önemli merkez olma özelliğini koruma gayretindeler. Şehir olarak kendilerinden çok memnunuz.



Şehrimize sadece üretim açısından, özellikle kadın istihdamına verdikleri desteklerden dolayı değil, aynı zamanda gerek eğitim sektörümüze gerekse sosyal-kültürel hayatımıza katkılarından dolayı çok memnun olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Kaldırım, doğası, kültürü ve sanatıyla mükemmel şehir olan Sakarya'nın potansiyelinin yüksek olduğunu, sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli merkez olmayı, sanayi, üretim, turizm ve tarımla hedeflediğini kaydetti.

Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Yoshiyuki Kato da 25 yıllık süreçte Sakarya ve Türkiye'nin gelişimine katkı sunduklarını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Türk sanayisini desteklemeye, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimi için yatırım yapmaya, istihdama, toplumun gelişimi için yapacağımız katkılara odaklanarak paydaş mutluluğunu sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Yerlilik oranımızın yüzde 100 olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Toyota Boshoku Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Konak da otomotiv koltuğu ve iç döşeme parçaları alanında Avrupa'nın lider üreticilerinden biri olduklarını anlattı.

Yıllık 280 bin araç setlik üretim kapasitesine sahip olduklarını, her 80 saniyede bir set koltuk ile bir set kapı iç paneli ürettiklerini aktaran Konak, "25. yılımızı kutladığımız bugün ise bandımızdan 3 milyon 141 bin 271'inci koltuk setimiz çıktı. En önemlisi, üretimimizde yerlilik oranımızın yüzde 100 olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıp ve makinelerimiz yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahipken, parça ve malzemelerimizin de yüzde 91'i yerli üretim." dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin de Toyota Boshoku Türkiye'nin 2 bin kişinin çalıştığı dev kuruluş ve kendilerinin en büyük tedarikçileri olduğunu söyledi.

Her proje ve yatırımın kendileri kadar şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için bir adım olduğunu aktaran Şahin, "Bugüne kadar birlikte birçok projede verimli projeler gerçekleştirdik. İş birliğiniz ve kaliteli üretimimize olan katkınız için Toyota Boshoku çalışanlarına ve değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Biz hep birlikte ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışan çok büyük ve çok güçlü ekibiz. Sizlerin katkılarıyla yeni mücadelelere hazırız." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel ise belediyenin projelerini ve çalışmalarını anlattı.

Konuşmaların ardından program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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