Vali Kaldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, halkın kalkınmasına, huzur ve refahına büyük katkı sağlayan cumhuriyetin, milletin her türlü hakkının korunduğu müstesna devlet yapısı ve idare sistemine sahip olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, toplumun farklı kesimleri arasında fark gözetmeden, onları aynı ülkü, gaye ve değerler etrafında buluşturduğunu anlatan Kaldırım, "İdare edenlerle idare edilenleri ulusal egemenlik çatısı altında ve demokrasi çizgisinde bir araya getiren yegane yönetim biçimidir. Türk milleti olarak bizler, bu idareye çok büyük zorluklar, fedakarlıklar ve kahramanlık dolu mücadeleler sonrası kavuşabildik." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenlerin ebediyete kadar unutulmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023 yılında büyük gururla 100. yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizi, belirlenen yüksek gaye ve hedeflere ulaştırmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için üstlenmiş olduğumuz her görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna birlik beraberlik içerisinde bıkmadan, usanmadan, yorulmadan büyük bir azimle çalışacağız."



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