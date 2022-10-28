Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezince (YADEM) doğa gezisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen YADEM etkinlikleri ile yaşlılara destek devam ediyor.

Doğa yürüyüşü etkinliklerine Millet Bahçesi'nde başlayan 35 kişilik kafile, Sakarya İl Ormanı'nda güzel havada yürüyüş yaptı.

- Macera Park'ta AFAD eğitimi

Büyükşehir Macera Park, kapılarını AFAD ekiplerine açtı. Eğitime katılan 30 kişilik ekip hem becerilerini geliştirdi hem de kabiliyetlerini artırdı.

AFAD Acil Durum İl Müdürlüğü personelinden 30 kişilik grup, Macera Park'ta yeni katılanların becerilerini geliştirmek, yüksekte çalışma kabiliyetlerini artırmak amacıyla eğitimler gerçekleşti.

- SGM öğrencileri 29 Ekim'i kutladı

Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Drama, mutfak ve resim atölyelerine katılan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları etkinlik ve gösterileri aileleri için sergiledi.

Kırmızı beyaz bayraklar ve balonlarla kutlamaları gerçekleştiren öğrenciler, aynı zamanda hazırladıkları resimleri sergiledi, ay ve yıldız şekilli kurabiyeleri misafirlere ikram etti.

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