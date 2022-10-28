Sakarya'da siyasi partilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, Türk milletinin, "Ya İstiklal Ya Ölüm" ilkesiyle kazandığı eşi görülmemiş zaferi cumhuriyetle taçlandırdığını belirtti.

Cumhuriyetin, milletin her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseri olduğuna değinen Tever, "Sınır güvenliğimizden ekonomik saldırılara kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü tehditler günümüzde de kesintisiz sürmektedir. İç ve dış tehditlerden FETÖ terör örgütünce düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız saldırılar, bizi asla kutlu yürüyüşümüzden alı koyamayacaktır." ifadesini kullandı.

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş de mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Cumhuriyete sahip çıkıp ilelebet yaşatacaklarını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugünlerde geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme kararlılığındayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden de çok ehemmiyet vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz."

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ise mesajında, 29 Ekim 1923'ün Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı inanç ve kararlılıkla eşine az rastlanır tarihi zaferin ardından milli iradenin tecellisinin cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını anımsattı.

DEVA Partisi Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan, cumhuriyetin kuruluşunun, aynı zamanda umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içindeki milletin mücadelesi ve azmiyle nasıl sonuca ulaşılabileceğinin eşi bulunmaz örneği olduğunu ifade etti.

BBP Sakarya İl Başkanı Cengiz Bayar, mesajında, terör, ekonomi ve dış politika üzerinden oyunlar kurularak Türkiye'nin dört bir yandan zora düşürüldüğüne dikkati çekerek, Türk milletinin diline, dinine, bayrağına, toprağına ve tüm Türk ve Müslüman alemine sahip çıkmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğini kaydetti.

Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Sağlam, bağımsızlık yürüyüşünü taçlandıran cumhuriyetin, millete Atatürk tarafından verilen en büyük değer olduğunu kaydetti.



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