Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, bu toprakları vatan kılan tüm şehitleri rahmetle andığını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazileri minnetle yad ettiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Sakarya'yı geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlamak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüce, mesajında şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık tarihimizin tezahürü olarak doğdu. Tarih boyunca hiçbir boyunduruğu kabul etmeyen, bağımsızlığına düşkün milletimiz, Kurtuluş Savaşı'nda tüm dünyaya gücünü göstermiştir. Aziz milletimiz tüm zorluklara, tüm imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir zaferle galip geldi. Tarihte eşine az rastlanır bir zafer olan Kurtuluş Savaşı, milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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