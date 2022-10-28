Ferizli ve Söğütlü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SAKARYA (AA) - Ferizli ve Söğütlü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanına vekaleten meclis üyesi Abdurrahman Kaşkaş, daire başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrencilerin katılımıyla Kaymakamlık önündeki tören düzenlendi.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın Kaymakamlıkta tebriklerin kabul edilmesinin ardından Ferizli Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Salonu'nda tören düzenleneceği belirtildi.
- Söğütlü
Söğütlü'de Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkan Vekili Adem Fidan ve diğer katılımcıların katıldığı programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Kutlamaların yarın festival sahasında devam edeceği kaydedildi.