29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim kargolar çalışıyor mu ve PTT kargo açık mı?

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Kocaeli ve Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Sakarya kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Yaşlılar, çocuklar ve kadınların da katılım gösterdiği tören, askerler, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinden oluşan kortej geçişiyle sona erdi.

Törene, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Ercan Gülden, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Düzce

Düzce'de Valilik Meydanı'ndaki Anıtpark'ta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirten Atay, "Bugün mazlum devletlerin sesi olan bir devletimiz varsa Cumhuriyetimizi kuran milli ruh, milli şuur ve milli duruş sayesindedir." dedi.

Tören, Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü tekvando ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, Düzce Belediyesi Mehter Takımının marşları ve komando birliğinin silahlı tören geçidiyle son buldu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz'ın tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Madenci Anıtı önündeki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Tutulmaz, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tutulmaz, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya değinerek, şunları kaydetti:



"Bu müessif olayın halkımızda yarattığı matem havasının devam ettiğini hissettiğimiz bu günlerde hayatını kaybeden madencilerimizin manevi anısına saygı, değerli aileleri ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkla yapılan istişare sonucunda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı kutlama, tören ve etkinliklerinin Bartın Valiliği ile aynı doğrultuda şekillendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Konuyu saygıdeğer halkımızın bilgilerine sunmak isterim."

Atatürk'ün liderliğinde bağımsız bir vatan, aydınlık bir gelecek uğrunda birçok cephede zor şartlar altında yürütülen ve binlerce şehit verilerek kazanılan Milli Mücadele'nin ardından Cumhuriyetin kurulmasının, tarihin kaydettiği ender ve önemli başarılardan biri olduğunu belirten Tutulmaz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu büyük fedakarlık, cesaret, azim, inanç ve kararlılığın eseri olarak doğduğunu sözlerine ekledi.

Şiirlerin okunmasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.

- Kocaeli

Kocaeli'de Valilik önünde düzenlenen törende Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, tören aracından vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yavuz, büyük bir imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesi hedefine ulaşmak ve onu geçmek için 99 yıldır aynı azim, kararlılık ve ruhla varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden bu yana hızla büyüdüğünü ve son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeleri arasına girdiğini vurgulayan Yavuz, "Bugün artık Türkiye her alanda dünyayla rekabet edecek altyapıya sahiptir. İçinde 2023, 2053 ve 2071 gibi tarihi hedefleri barındıran Milli Teknoloji Hamlesi ile dijital teknolojide, otomotivde, kimya ve ilaçta, yapay zekada dünya öncüsü olma hedefiyle yüksek teknolojili, yüksek katma değerli yerli ve milli üretim amacına yönelik çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Vali Yavuz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında bölgede ve dünyada yepyeni bir dönemin de başlatılacağını dile getirerek, "İnanıyorum ki bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Türkiye son yüzyılda ve sonraki yüzyıllarda her alanda adını ve gücünü tarihe yazdırmaya devam edecektir." dedi.

Yavuz'un konuşmasının ardından il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mehteran ve halk oyunları gösterileriyle devam eden program, tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır ve Cemil Yaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Karabük

Karabük'te Vali Fuat Gürel'in tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kent Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Gürel, başta Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, şiirler ve kompozisyonlar seslendirildi, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlamalar tören geçişiyle son buldu.

Törene, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, diğer protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan'ın alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Arslan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Vali Arslan, 29 Ekim'in, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret ederek, "29 Ekim bizim onur günümüzdür. Millet egemenliğine dayalı olan Cumhuriyetimiz, bu coğrafyada milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseridir. Geçmişimize gururla geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin en güçlü ifadesidir." diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, tören geçişiyle sona erdi.

- Bolu

Bolu'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunduktan sonra konuşan Vali Erkan Kılıç, tarihi nice zaferlerle dolu aziz Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve topyekun mücadeleyle kazandığı, dünyada eşi benzeri olmayan büyük zaferi neticesinde kurulan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını kaydetti.

Tören, halk oyunları ve mehter gösterileriyle devam etti.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildikten sonra şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kutlama programı tören geçidiyle son buldu.

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğünde görevli askerlerin İzzet Baysal Caddesi'nde marşlar söyleyerek yaptığı geçiş ilgi gördü.​​​​​​​

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