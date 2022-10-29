Kaynarca'da fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla Kaynarca ilçesinde fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünden başlayan yürüyüşe, öğrencilerden oluşan bando takımı ve fener alayı eşlik etti.

Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konvoy halinde ilçede tur atan kortej, Türk bayrakları eşliğinde kutlama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.