Söğütlü'de Türk Kızılay gönüllüsü kadınlar kermes düzenledi

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SAKARYA (AA) - Söğütlü ilçesinde Türk Kızılay gönüllüsü kadınlar, öğrencilerin hazırladığı yiyeceklerle kermes açtı.

Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, belediye binası önündeki kermesten alışveriş yaptı.

Kaymakam Gün, AA muhabirine, ilçedeki öğrencilere destek olmak amacıyla yapılan etkinlik dolayısıyla Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Fidan da belediye olarak bu tür etkinliklere katkı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Kızılay Söğütlü temsilcisi Nihat Gönül ise sosyal etkinlik yapmak isteyen gönüllülerin taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

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