29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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SAKARYA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaynarca ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönemi dolayısıyla Atatürk Ortaokulu bahçesindeki programda, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ile güreş kulübünün hazırladığı gösteriler sunuldu.

Resmi geçit töreniyle sona eren programa, Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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