Sakarya Valiliğinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliğince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi.

Adapazarı ilçesindeki Ormanpark'ta düzenlenen programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutan Vekili Albay Ercan Gülden ve eşleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.



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