Sakarya'da sünger üreten tesisin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yatak süngeri üreten tesisin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abalı Mahallesi Abalı Caddesi'nde faaliyet gösteren tesisin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü.

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