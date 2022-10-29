Sakaryaspor-Altay maçının ardından

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Altay'a 2-1 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, yedikleri iki golde de hataları olduğunu söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, erken yedikleri golle maça başladıklarını kaydetti.

İlk golün üzücü ve basit olduğunu, maçta pozisyonlar bulduklarını aktaran Özbalta, "Golü de bulduk ama ofsayt kararı çıktı kısmetimize. İçeriye öyle gidebilsek çok farklı olacak belki. Yediğimiz şok golle devreye 2-0 mağlup girdik." dedi.

Özbalta, Altay'ın tecrübeli futbolcularının bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İstemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu maça çok üzüldüm çünkü makasın açılmasını istemiyoruz. Ligin çok başındayız ama yukarıdaki gruptan kopmak istemiyorduk. Biraz daha çalışıp bazı eksiklerimizi düzeltmek zorundayız. Az hata yapanların kazandığı bir oyun. Adanaspor maçında yaptığımız hataları çevirebildik ama bu hafta yaptığımız hataları çeviremedik. O yüzden bu oyunu her bölgesiyle minimum hatayla oynamanız gerekiyor. İki golde de büyük hata yaptık. Küçük hatalar yapmalıyız ki takımı istediğimiz noktaya getirebilelim."





- Kaloğlu: "Stratejik olarak çok iyi hazırlandık"





Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, mücadelen dolayı iki takımı tebrik etti.

Zaman zaman iyi futbol olduğunu, temponun düşmediğini belirten Kaloğlu, "Zor bir deplasmandı. Üç puan için geldik. Stratejik olarak çok iyi hazırlandık. Sakaryaspor'un bloklar arasındaki pas bağlantılarını kapatarak hızlı hücumlara çalıştık. Bu da bizim iki gol atmamızı sağladı. Kaptırdığımız toplarda atak yedik ama yine de maçı 3 puanla bitirmesini bildik." diye konuştu.

Kaloğlu, son 8 haftada bir kez yenildiklerini anımsatarak, "Galibiyet için geldiğimiz bir karşılaşmayı kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onlarla güçlüyüz, 3 puan onlara armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.





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