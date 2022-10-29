Sakarya'da motosikletten savrulup duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Güneşler Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki dönel kavşakta Ayan Eroğlu (63) yönetimindeki plakasız motosiklet kaldırım taşına vurdu, sürücü savrularak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Eroğlu'nun cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

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