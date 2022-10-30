Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde sünger üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay mahalline kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, olay mahalline yaklaşık 200 metre mesafede geçişe izin vermiyor.

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