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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

AA

Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde sünger üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay mahalline kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, olay mahalline yaklaşık 200 metre mesafede geçişe izin vermiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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