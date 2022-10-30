Karasu'da giyim mağazasının deposunda çıkan yangında hasar oluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde giyim mağazasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İncilli Mahallesi'nde giyim mağazasının deposunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.



Karasu ve Kocaali'den gelen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü.



Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

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