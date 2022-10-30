GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesindeki sünger fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikada üretim olmadığı ve içeride çalışan bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay mahalline kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma görevlileri sevk edildi.

Güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay mahalline yaklaşık 200 metre mesafede geçişe izin vermedi.

Yangın, Sakarya itfaiyesi ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çalışmalara iş makineleri ile arazözler de destek verdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

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