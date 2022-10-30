Sakarya'da engelliler ve aileleri etkinliklerde doyasıya eğlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelliler ve ailelerine yönelik dans, dilek feneri balonu uçurma ve resim yapma etkinlikleri düzenlendi.



Mehmet Sadık Eratik Ortaokulunda sınıf öğretmeni Ayten Kayahan tarafından engellilerin sosyal hayata katılmaları ve aynı yaştaki sağlıklı bireylerle iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.



Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nin desteğiyle yürütülen proje kapsamında engelliler, Serdivan ilçesindeki bir kafede kendi yaş grubundaki ortaokul ve üniversite öğrencileriyle buluştu.



Burada hep birlikte yemek yiyen katılımcılar, "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde dans etti, gökyüzüne dilek feneri balonu uçurdu.



Okul Müdürü Orhan Atmaca'nın da katıldığı etkinlikler, Aziz Duran Parkı'ndaki dernek binasında devam etti.



Burada Genç Kızılay gönüllüsü Sakarya Üniversitesi öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde eğlenen engelliler ve aileleri, kütüphane duvarına resim de yaptı.



- "Proje çok ilgi gördü"



Dernek Başkanı Aslı Çam, AA muhabirine, projenin engelli bireylerin sosyal hayata karışmaları ve aynı yaştaki sağlıklı bireylerle iletişim kurmalarını ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla yürütüldüğünü belirterek, bunun gibi projelerin sürdüğünü aktardı.



Öğretmen Kayahan da şarkı eşliğinde engelli bireyler ve aileleriyle oyunlar oynayıp dans ettiklerini, gökyüzüne dilek feneri balonu uçurduklarını belirterek, projenin çok ilgi gördüğünü söyledi.



Engelli çocuklarla bir araya gelmenin çok güzel duygu olduğunu ifade eden Kayahan, "Öğrencilerimin de onlarla bir araya gelmeleri, kaynaşması gerçekten çok iyi beraberlik oldu. Hep birlikte bir toplumuz, inşallah her şeyin daha güzelini yaparız ve engelli bireylerimizle daha çok bir araya geliriz." dedi.



- "Böyle güzel etkinliğe katıldığım için çok mutluyum"



Engelli öğrencilerden Yaren Çelik ise uzun zamandır böyle güzel etkinliğe katılmadığına işaret ederek, çok güzel vakit geçirdiklerini, çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Zelin Kırık da "Böyle güzel etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Bizleri bir araya getirenlere teşekkür ediyorum, çok çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.



Ortaokul öğrencisi Ülkü Gökçe Sazak, engelli arkadaşlarıyla bir araya gelerek kaynaştıklarını, çok mutlu bir gün geçirdiklerini anlattı.



Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden engelli annesi Bircan Çelik de "Çocuklarımızın sosyalleşmesi, diğer arkadaşlarıyla bir araya gelip oyun oynamaları bizim için gerçekten çok önemli ve inanılmaz mutlu olduk." diye konuştu.



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