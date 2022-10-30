Sakarya'da kasım ayında 7 tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kasım ayında 7 tiyatro oyunu sahneye konacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Seyyah Oyuncular tarafından sahneye taşınan "Pilot" oyunu, 18 Kasım'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 19.00'da oynanacak.

Peripeti Yapım tarafından sahnelenen "80 Günde Devr-i Alem" ve "Peluş Amca'nın Oyuncak Makinesi" adlı çocuk oyunları 19 Kasım ve 26 Kasım'da AKM'de saat 13.00 ve 15.00'te miniklerin beğenisine sunulacak.

Uray Sanat Atölyesi tarafından sahneye uyarlanan "2 Bavul Dolusu Hapşu ve Turşu" isimli çocuk oyunu, 21 Kasım'da saat 11.00 ve 14.00'te AKM'de izleyiciyle buluşacak.

Sırf Tiyatro tarafından sahneye taşınan "Kitaplar Ülkesi" isimli çocuk oyunu, 22 Kasım'da AKM'de saat 11.00 ve 14.00'te, "Deliriyorum Ben Haberin Olsun" oyunu ise aynı gün saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

1001 Sanat tarafından sahnelenen "Salaklar Sofrası" tiyatro oyunu, 30 Kasım'da AKM'de saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

- Kültür-sanat etkinlikleri

Türkiye Yazarlar Birliği 14. Şubeler Buluşması Sakarya'da gerçekleştirilecek. "Türkiye'nin Yazarları", 4-6 Kasım'da Sakarya'da sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında dinleti, panel, sinema gösterimi, söyleşi ve imza ile konferans programları düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.