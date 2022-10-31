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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

AA

Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa, çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.

Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.

- "Ümitvar genotipler tespit ettik"

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı.

Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi:

"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi.

- "Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"

İlerleyen süreçte çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız."

- "Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"

STB Başkanı Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.

Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.

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