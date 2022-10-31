MHP'li Durmaz, Sakarya'da Devlet Bahçeli Fen Lisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu:

SAKARYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan ve bizce 'yüzyılın seçimi' mahiyetindeki 2023 seçimlerini, Türkiye'nin kader ve karar yılı, aynı zamanda tarihsel kavşağı olarak görüyoruz." dedi.

Durmaz, Sakarya'da "Devlet Bahçeli Fen Lisesi Temel Atma ve 10 Eserin Toplu Açılış Töreni"nde konuşmasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek başladı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri çağında geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin eğitiminin sadece aileleri bakımından değil ülkenin geleceği açısından da son derece önemli olduğunu belirten Durmaz, "Kendisi de eğitimci, akademisyen olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli için eğitim bir milletin varlık mücadelesinde en önemli husustur." ifadesini kullandı.

Durmaz, temeli atılan Devlet Bahçeli Fen Lisesinin hem Hendek hem Sakarya hem de Türkiye'nin umudu ve geleceği olan nesillerin yetişmesine vesile olacağını dile getirerek, "Dileğimiz, bu irfan yuvasının nice başarılı şahsiyeti bağrından çıkararak Türk milletine armağan etmesidir." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyaseti tarihi gerçekler üzerine inşa ettiklerini, adımları tarihin omuzlarına yüklediği sorumlulukla attıklarını bildiren Durmaz, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan ve bizce 'yüzyılın seçimi' mahiyetindeki 2023 seçimlerini, Türkiye'nin kader ve karar yılı, aynı zamanda tarihsel kavşağı olarak görüyoruz. Kanla, fedakarlıkla ve büyük gayretlerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına sağlıklı bir şekilde kavuşması, 2053 ve 2071 hedeflerine salimen ulaşması için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Durmaz, siyasi çıkar uğruna kriz ve kaos çığırtkanlığı yapmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İktidar olmayı, milletin iradesinde değil de ABD'de, Pensilvanya'da, Kandil'de arayanlardan milli bir siyaset beklemek boşunadır, nafile bir bekleyiştir. Kendi memleketine yabancı ülkelerin gözlüğüyle bakan, Kuvayımilliye şehrinde Atina Belediye Başkanı gibi konuşanlar asla milli olamazlar. Ege'de Kuvayımilliyeci kesilip, Güneydoğu'da 'özerklik' sözü verenler, Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğim.' deyip, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Kandil'i yerle bir edecek tezkereye HDP'yle birlikte 'Hayır' demek de siyaset değil, riyakarlıktır. Terörist destekçisi partinin kongrelerine katılıp terörist başının posterleri altında sözde Kürdistan marşında esas duruşta beklemek, teröristleri Mecliste ağırlayıp basın toplantısı düzenlemek, teröristten gazeteci icat edip haklarını savunmak, terörist cenazelerine katılıp omuz vermek, şanlı ordumuza şerefsizce iftira atan Tabipler Birliğine destek vermek, milli ve manevi değerlerimize ihanet etmektir."

Vali Çetin Oktay Kaldırım da Türk milletinin karakterine, yüce seciyesine yakışır evlatlar yetiştirecek okulun temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirterek. "İnşallah bu lise ve diğer fen liselerimizde de yapmakta olduğumuz ve var olan okullarımızda da gençlerimizi fevkalade iyi yetiştirecek ve gelecek nesiller olarak ülkemizin, cumhuriyetimizin ilelebet var olması için bu vatanın hizmetine amade kılacağız." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Hendek'e fen lisesinin inşa edilecek olmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Hem de bu güzel projenin isminin çok kıymetli saygıdeğer Genel Başkan'ımızın ismi olması bizleri ayrıca mutlu ve gururlu kılıyor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kentte ve Hendek'te yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından temel atma işleminin başlaması için butona basıldı ve açılış kurdelesi kesildi.

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