Sakarya Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında (STB) organ seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri başladı.

Hizmet binasında 4 sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde, 8 komiteden 22 meclis üyesi belirlenecek.

734 seçmenin katılacağı seçim, saat 17.00'ye kadar sürecek.

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